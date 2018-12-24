Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане рассматривают возможность отмены согласования на перепланировку квартир, не связанную с изменением несущей конструкции, сообщил на правительственном часе в мажилисе вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев, передает Kazakhstan Today.

Каирбек Ускенбаев проинформировал, что в настоящее время в законодательство внесены поправки по изменениям процедуры перепланировки.

"Сейчас в закон внесены поправки о том, что по изменениям, перепланировке, которые не касаются несущей конструкции, согласование не будет требоваться", - сказал он.

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