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В Казахстане с 7 января зарегистрировались по месту жительства более 157 тыс. человек14.01.2017
Общество  14:04

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - В Казахстане с 7 января зарегистрировались по месту жительства более 157 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

По данным ведомства, с 7 по 13 января зарегистрировались 157 778 граждан, из них 79 412 по постоянному и 78 366 по временному месту жительства, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе отметили, что только 13 января регистрацию по месту жительства оформили 30 069 человек, из них по постоянному месту жительства - 14 523 и по временному - 15 546.

Напомним, с 7 января в Казахстане вступили в силу поправки в законодательство, требующие от граждан иметь временную регистрацию в случае, если они не проживают по адресу постоянной прописки.
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