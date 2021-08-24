В Казахстане сформировали более 800 тыс. тонн продуктовых запасов

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане сформировано 819 тыс. тонн продуктовых запасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, на еженедельной основе ведется мониторинг обеспеченности регионов по 32 основным продтоварам. На сегодняшний день на складах предприятий производителей, в торговых сетях и стабфондах имеются запасы продуктов на шесть месяцев.

По оперативным данным регионов, на 19 августа по стране имеются запасы в общем объеме 819 тыс. тонн различных продтоваров, в том числе на предприятиях-производителях - 301 тыс. тонн, на складах - 86,6 тыс. тонн, в торговых сетях - 374 тыс. тонн, в стабфондах - 18,3 тыс. тонн и 495,7 млн штук яиц.

Указанный объем достаточен в зависимости от вида продуктов от одного до шести месяцев. Необходимо отметить, что имеются достаточные запасы сырья для производства и запасы постоянно обновляются и пополняются, добавили в ведомстве.

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