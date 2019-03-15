В Казахстане стало в два раза больше вагонов для людей с ограниченными возможностями

В начале текущего года по социально значимым и коммерческим маршрутам курсировали лишь 38 вагонов для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.
Переоборудование осуществлено согласно Межгосударственным стандартам и Техническим требованиям для перевозки инвалидов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным Министерством здравоохранения РК, а также требованиям Правил пожарной безопасности и согласовано с СЭС. В переоборудование вагонов входят процедуры по увеличению площади купе для свободного продвижения (разворота) инвалидной коляски, установка отдельного специализированного санитарного узла, увеличение проема двери с задвижным типом, установка подъёмного механизма для посадки в вагон, размещение всех розеток, выключателей, кнопок вызова проводников на высоту согласно ГОСТ и СЭС и многое другое", - сообщили в пресс-службе" АО "ПП".
Отмечается, что поезда "Тулпар-Тальго" на широкой платформе уже с завода оборудованы специальными купе для инвалидов, с наличием в вагоне подъемников, туалетных комнат и иного оборудования в соответствии со всеми международными стандартами по перевозке людей с ограниченным возможностями.
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