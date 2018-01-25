Астана. 24 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за последние годы число детей с близорукостью увеличилось в 20 раз, передает Kazakhstan Today.

По словам врачей, в силу плохой наследственности слабовидящими рождается много младенцев. Проблемы со зрением усиливает еще и то, что современные дети быстрее начинают пользоваться смартфонами, нежели ходить, сообщает телеканал "Хабар"

"Когда ребенок начинает кричать, проще дать телефон. И вот эта родительская беспечность, я лучше дам телефон и завлеку его на 5 минут, потом это 10 минут. Ну и, соответственно, доходит до того, что мы ванну принимаем, а у нас телефон с мультиками в ванной", - поделилась личным опытом жительница Астаны Ольга Безуглова.

Как отмечает телеканал, таким образом, с гаджетами в руках дочери Ольги "залипают" часами. Схожая картина и в тысячах других семьях. Дети отказываются есть и закатывают истерику, если у них забирают электронные игрушки.

Тем временем, врачи бьют тревогу. За последние годы количество детей с близорукостью в стране увеличилось в 20 раз. Многие к подростковому возрасту имеют целый букет заболеваний - конъюнктивит, нарушения психики, деформация позвоночника.

"Я бы смартфоны вообще детям не рекомендовала. Ребенок при длительном наблюдении за движущим монитором экрана, старается его приблизить. В этот момент происходит синдром сухого глаза. Разрыв слезной плёнки, ребенок не моргает. Хотя расстояние от глаза ребенка до монитора должно быть 60-70 сантиметров", - прокомментировала детский офтальмолог Раушан Буранбаева.

Учитывая, что от современных технологий все равно не уйти, офтальмологи рекомендуют детям с 3 до 4 лет пользоваться гаджетом около 15 минут в день. В последующие 5 лет не больше получаса. И только к 14 годам время, проведенное подростками с гаджетами, достигает 50 минут в день.

Ранее в трехстах школах Кызылординской области решили запретить использование всевозможных гаджетов. Учителя уже заметили изменения в поведении детей.

"Ученики стали больше заниматься и лучше понимать темы. У нас поднялось качество знаний, успеваемость улучшилась и поведение. Мы научились общаться друг с другом", - рассказала учитель физики Алевтина Ким.

Отмечается также, что побочный эффект от цифровых технологий, в частности, получила Южная Корея. Каждый второй житель этой страны носит очки. Улучшить качество зрения корейцы при всех своих достижениях в области медицины пока не могут.

Единственный выход - сократить время использования гаджетов. Развитие ребенка во многом зависит от родителей. Их терпения и настойчивости. Где-то простых объяснений, что за виртуальной игрой существует и реальная дружба с домашним питомцем.

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