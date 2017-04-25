В Кызылорде прошел концерт для сбора денег на машину для людей с ограниченными возможностями

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - Волонтеры Кызылорды организовали концерт "Доброта от сердца к сердцу" с целью сбора денег на машину для перевозки людей с ограниченными возможностями, рассказали в пресс-службе Ассоциации "Гражданский альянс Кызылординской области".

Как сообщила руководитель сообщества "Волонтеры Кызылорды" Ольга Чебакова, основной целью концерта, в котором приняли участие волонтеры и их подопечные, является сбор средств на машину. "Для наших ребят в инвалидных креслах, которые занимаются танцами, участвуют в постановках нашего театрального кружка, большой проблемой является транспортировка на репетиции. В нашем городе работает инва-такси, но его услугами можно воспользоваться далеко не всегда. И сколько мы не обращались в разные инстанции, решить проблему с регулярным транспортом мы так и не смогли", - рассказала руководитель объединения, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе отметили, что танцевальная группа, в которой выступают волонтеры и ребята в инвалидных креслах, уже получила известность в Кызылорде. Танцоры неоднократно принимали участие в различных мероприятиях, организованных молодежным ресурсным центром. А вот выступление инклюзивного театра было премьерным. Вниманию зрителей был представлен отрывок из произведения Н.В. Гоголя "Ревизор". Режиссер-постановщик как отрывка из пьесы, так и всего концерта - Талгат Телеубаев.

Он рассказал, что для участия в концерте также были приглашены ученики школы №6 для слабовидящих и слабослышащих детей. "Желающих принять участие в нашем концерте было много. Но мы по временным рамкам просто не смогли включить всех в концертную программу. Надеюсь, этим концертом мы привлечем внимание общественности к нашим талантам, и в дальнейшем такие концерты станут традиционными", - подчеркнул Телеубаев.

Между тем в пресс-службе сообщили, что при организации таких концертов сложность заключается и в выборе места. В этот раз в здание Дворца студентов Кызылординского государственного университета имени Коркыта ата, которое волонтерам бесплатно предоставило руководство вуза, людей в инвалидных креслах пришлось заносить на руках. Самостоятельно попасть туда у них не было возможности из-за отсутствия пандусов. Проблема эта в Кызылорде уже давняя, и пока никак не решенная.

Отмечается, что концерт прошел с большим успехом, артисты выступали с большим вдохновением. Некоторые номера вызывали у зрителей слезы умиления и восхищение этими сильными людьми. К примеру, индийский танец в исполнении Нурай Абубакировой не оставил никого равнодушным. Девочка с диагнозом ДЦП просто поразила всех своей необычной пластичностью и грацией.

"Нурай очень любит танцевать. Волонтеры специально сшили для нее костюм. Девочка очень целеустремленная, а это выступление, я думаю, придаст ей уверенности в собственных силах", - подчеркнула Ольга Чебакова.

От имени сообщества "Волонтеры Кызылорды" на концерте были вручены благодарственные письма людям, внесшим свой вклад в развитие волонтерского движения Кызылорды. Концерт смог состояться благодаря поддержке неправительственных организаций, госструктур и неравнодушных людей.

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