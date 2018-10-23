В Кызылординской области студенты колледжей посетили мемориальный музей Гани Муратбаева

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 октября 2018
  • 23
  • :
  • 06
Новости регионов
10º Ясно
днем 21º    ночью 11º
17:00
.
Aнонс

В Кызылординской области студенты колледжей посетили мемориальный музей Гани Муратбаева23.10.2018
Общество  19:52

Кызылорда. 23 октября. Kazakhstan Today - В Кызылорде студенты транспортно-технического, аграрно-технического и гуманитарно-технического колледжей посетили мемориальный музей Гани Муратбаева, передает Kazakhstan Today.

Посещение было организовано общественным объединением "Казалы ынтымагы" в рамках реализации проекта, направленного на исполнение инициатив президента Казахстана, предложенных им в статье "Рухани жангыру".


Главная цель проекта - ознакомление граждан с историко-архитектурными объектами родного края, патриотическое воспитание молодежи.

Историко-мемориальный музей расположен в доме постройки конца XIX - начала XX веков, в котором помещался первый исполком Казалинского городского совета депутатов трудящихся. Имеются исторические свидетельства, что Гани Муратбаев часто бывал и работал в этом здании. Музей имеет довольно интересную историю. Исследовательская работа по поиску материалов о жизни и деятельности Гани Муратбаева началась в конце 50-х годов и была приурочена к 60-летию со дня его рождения.

В 1967 году на основании собранных фотографий и других материалов, в Казалинской городской библиотеке имени М.Горького была открыта небольшая экспозиция, посвященная Гани Муратбаеву. Организаторами этого уголка были заслуженный учитель Казахской ССР Мылтыкбай Жанузаков, отличник просвещения Казахской ССР Бейбетали Кулсеитов, заведующий библиотекой Сеилхан Тулегенов и библиотекарь Жакеш Толепова.

7 ноября 1968 года решением исполкома Казалинского районного Совета народных депутатов в городе Казалинске открылся Мемориальный музей революционного вожака молодежи Казахстана и Средней Азии, видного общественного деятеля Гани Муратбаева.
Просмотров: 955
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
23.10.2018   19:52
В Кызылординской области студенты колледжей посетили мемориальный музей Гани Муратбаева
23.10.2018   19:35
Генпрокурор Казахстана избран президентом Федерации дзюдо Казахстана
23.10.2018   18:03
Переходить на электронные трудовые договоры в Казахстане будут поэтапно - МТСЗН РК
23.10.2018   17:20
В Акмолинской области определили победителей семейного конкурса "Онерлi жануя"
23.10.2018   08:31
Погода без осадков ожидается во вторник на большей части территории Казахстана
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today