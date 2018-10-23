В Кызылординской области студенты колледжей посетили мемориальный музей Гани Муратбаева

Кызылорда. 23 октября. Kazakhstan Today - В Кызылорде студенты транспортно-технического, аграрно-технического и гуманитарно-технического колледжей посетили мемориальный музей Гани Муратбаева, передает Kazakhstan Today.

Посещение было организовано общественным объединением "Казалы ынтымагы" в рамках реализации проекта, направленного на исполнение инициатив президента Казахстана, предложенных им в статье "Рухани жангыру".

Главная цель проекта - ознакомление граждан с историко-архитектурными объектами родного края, патриотическое воспитание молодежи.

Историко-мемориальный музей расположен в доме постройки конца XIX - начала XX веков, в котором помещался первый исполком Казалинского городского совета депутатов трудящихся. Имеются исторические свидетельства, что Гани Муратбаев часто бывал и работал в этом здании. Музей имеет довольно интересную историю. Исследовательская работа по поиску материалов о жизни и деятельности Гани Муратбаева началась в конце 50-х годов и была приурочена к 60-летию со дня его рождения.

В 1967 году на основании собранных фотографий и других материалов, в Казалинской городской библиотеке имени М.Горького была открыта небольшая экспозиция, посвященная Гани Муратбаеву. Организаторами этого уголка были заслуженный учитель Казахской ССР Мылтыкбай Жанузаков, отличник просвещения Казахской ССР Бейбетали Кулсеитов, заведующий библиотекой Сеилхан Тулегенов и библиотекарь Жакеш Толепова.

7 ноября 1968 года решением исполкома Казалинского районного Совета народных депутатов в городе Казалинске открылся Мемориальный музей революционного вожака молодежи Казахстана и Средней Азии, видного общественного деятеля Гани Муратбаева.

Просмотров: 955