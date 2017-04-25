В Кызылординской области выявили нарушения порядка выплаты студенческих стипендий

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - Прокуратурой Кызылординской области установлено, что 100 студентов колледжей продолжают получать государственную стипендию через кассу учебного заведения, что противоречит утвержденным постановлением правительства Правилам назначения, выплаты и размеры государственных стипендий обучающимся в организациях образования, сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Ботакоз Сейил.
По правилам, выплаты стипендий осуществляются путем зачисления их сумм на текущий счет, открытый в банке, исключение составляет лишь период изготовления платежной карточки, который не превышает 45 дней, передает Kazakhstan Today.
"Стипендия наличными выдавалась 22 студентам с 2014 года, 20 студентам с 2015 года и 58 студентам с 2016 учебного года. Важно учитывать, что выявленные в ходе анализа нарушения являются одним из обстоятельств, создающих причину и условия совершения имущественных преступлений против несовершеннолетних. Несмотря на снижение в первом квартале 2017 года уголовных правонарушений в отношении учащихся с 20 до 14, необходимо учитывать, что противоправные деяния против них в большинстве носят латентный характер", - сказала пресс-секретарь.
По представлению прокуратуры уполномоченным органом в сфере образования принимаются меры по устранению указанных нарушений.
Данные меры принимаются в рамках проекта Генеральной прокуратуры "Защитим детей вместе" и будут способствовать сохранению и последовательному улучшению достигнутых в прошлом году результатов по трехкратному снижению преступлений в отношении несовершеннолетних.
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