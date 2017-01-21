В КНБ разъяснили законодательные поправки, касающиеся блокировки сетей связи и доступа к Интернету

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана в субботу опубликовал на своем сайте разъяснение по вопросу приостановления работы сетей связи и доступа к интернет-ресурсам.

В ведомстве напомнили, что "Законом Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму" статья 41-1 Закона "О связи" дополнена пунктом 1-2 следующего содержания: "1-2. В случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, его заместители или начальники территориальных органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан либо лица, их замещающие, вправе приостанавливать работу сетей и (или) средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченного органа в области связи и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в течение двадцати четырех часов. Порядок приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации определяется совместным нормативным правовым актом субъектов оперативно-розыскной деятельности и уполномоченного органа в области связи по согласованию с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан", - передает Kazakhstan Today.

Кроме того, редакция подпункта 1) пункта 3 этой же статьи изменена следующим образом: "1) после получения от уполномоченного органа или органов национальной безопасности Республики Казахстан требования о принятии мер по выполнению указанного в пунктах 1, 1-1 и 1-2 настоящей статьи предписания или решения обязаны выполнить его в течение не более трех часов путем временного приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации".

"В настоящее время со стороны отдельных субъектов отмечается неверная трактовка указанных изменений в законодательстве, в связи с чем Комитет национальной безопасности Республики Казахстан считает необходимым дать некоторые пояснения. В частности, вышеуказанная норма права не предусматривает массового отключения региональных интернет-сервисов и сетей связи, так как в действующем законодательстве для Генерального прокурора и уполномоченного органа в области связи уже предусмотрены правовые основания для ограничения использования сетей и средств связи при проведении антитеррористической операции, возникновении массовых беспорядков и иных нарушений законодательства в области СМИ (Законы Республики Казахстан "О противодействии терроризму" и "О связи")", - говорится в разъяснении.

В то же время отмечается, что с позиции органов национальной безопасности решение об отключении услуг связи будет приниматься в отношении конкретных абонентов в целях воспрепятствования информирования ими сообщников или координации их действий, которые могут привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

"Отключение сетей и средств связи будет осуществляться соответствующими операторами на основании совместного приказа субъектов оперативно-розыскной деятельности и уполномоченного органа в области связи, согласованного с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан",- подчеркнули в КНБ.

Ранее адвокат Джохар Утебеков на своей странице в Facebook сообщил, что "КНБ получил право блокировать соцсети без решения суда. Такое полномочие теперь имеет даже руководитель местного департамента КНБ. К примеру, начальник ДКНБ Алматы".

"Основание блокировки самое размытое: предотвращение тяжких преступлений. Отрубить комитетчики могут еще и сотовую связь, и месенджеры (ватсап и пр.), и сайты, и вообще весь Интернет и всю связь. Сделать КНБ может это не только в своих интересах, но и по просьбе полиции, Нацбюро, СЭР, "Сырбара", СГО или военной разведки", - сообщает адвокат.

Он напомнил, что ранее, с весны 2014 года, право отключать соцсети во внесудебном порядке появилось у Генпрокурора и его замов.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство о противодействии экстремизму и терроризму. В целях усиления мер по борьбе с проявлением экстремизма и терроризма вносятся поправки в ряд законодательных актов в сфере государственного контроля за оборотом оружия, миграции населения, религиозной деятельности, связи, охранной деятельности и других. В частности, была введена норма об обязательной регистрации граждан по месту временного пребывания.

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