В Комитете по защите прав потребителей напомнили, как избежать пищевых отравлений в праздники

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Комитете по защите прав потребителей МНЭ РК (КЗПП) опубликовали советы по предотвращению пищевых отравлений в праздничный период.

В частности, в ведомстве напомнили руководителям ресторанов и кафе о важности профилактики пищевых отравлений. "Следует обеспечить соблюдение персоналом правил личной гигиены, чистоту на пищеблоке. Необходимо проводить тщательную термическую обработку пищевых продуктов, а также мытье овощей и фруктов. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции использовать по назначению. Использовать при приготовлении блюд качественные продукты, без порчи. Обязательно хранить раздельно сырой продукт от готового, а также ограничить приготовление блюд с применением майонеза и сметаны. Обеспечить безопасное приготовление блюд из мяса птицы, с добавлением яиц. Воздержаться от сервировки стола блюдами задолго до начала мероприятий и обеспечить их хранение с соблюдением необходимого температурного режима. Не допускайте нарушения сроков хранения готовых блюд", - порекомендовали в КЗПП, передает Kazakhstan Today.

Еще один блок рекомендаций экспертов коснулся подготовки съедобных новогодних подарков для детей. В частности, в комитете порекомендовали родителям подбирать сладости, которые больше всего по вкусу и возрасту малыша: детям младшего возраста не рекомендуются мелкие леденцы и орешки в сладкой глазури. Также необходимо изучить состав сладостей и их срок изготовления, особенно когда приобретается уже готовый подарок.

"Сладости не должны содержать запрещенные пищевые добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы. И конечно должны быть свежими. Нельзя приобретать для детей новогодние подарки неизвестного происхождения, в неустановленных торговых местах. Напоминаем, что с целью обеспечения безопасности здоровья детей и подростков не допускается использование в организациях воспитания и образования детей и подростков скоропортящихся продуктов, которые могут послужить факторами возникновения случаев кишечных заболеваний среди детей. Соблюдение вышеназванных несложных правил поможет провести новогодние праздники без тяжелых последствий для здоровья детей", - добавили в ведомстве.

Кроме этого, в комитете опубликовали и советы о том, как избежать пищевых отравлений в домашних условиях во время празднования Нового года.

"Как правило, объекты общественного питания и торговли на праздничные дни готовят в большом количестве как кулинарные, так и кремовые кондитерские изделия. Наиболее востребованы в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, мясо заливное, блюда из мяса птицы и другие продукты, которые имеют короткий срок хранения и реализации. В связи с этим убедительно просим обращать внимание на наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, а также обращать внимание на условия их реализации и хранения. Не покупайте пищевые продукты, особенно консервы домашнего приготовления в неустановленных местах торговли, с рук, что грозит заболеванием ботулизма", - напомнили в КЗПП.

По данным ведомства, ежегодно в республике регистрируются случаи ботулизма с летальным исходом, связанные с потреблением консервов домашнего приготовления (овощные салаты, грибы).

"При приготовлении блюд к праздничному столу соблюдайте сроки их хранения и потребления, не допускайте совместное хранение сырых и готовых блюд, а при малейшем подозрении на недоброкачественность необходимо продукты исключить из употребления, особенно оставшиеся после вчерашнего стола. Соблюдайте чистоту и правила личной гигиены. Во время новогодних праздников не готовьте пищу впрок с перспективой потребления на следующие дни отдыха. Наибольшую опасность представляют готовые блюда из мяса птицы, блюда с добавлением яиц, салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом (торты, пирожные)", - уточнили в ведомстве.

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