В конкурсе по информационным технологиям от компании Huawei приняли участие 1500 студентов

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - В конкурсе по информационным технологиям "Huawei ИКТ Казахстан 2018-2019" приняли участие 1500 студентов, передает Kazakhstan Today.





Трое победителей национального этапа конкурса в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) "Huawei ИКТ Казахстан 2018-2019" будут иметь возможность отправиться на финал соревнований в Китай. Церемония награждения победителей прошла в Алматы, на мероприятии присутствовали международные эксперты и руководители компании Huawei.





Открывая церемонию награждения, генеральный директор ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан" Чжан Цинго, отметил, что для компании одним из приоритетных направлений работы является развитие талантов по всему миру. "Мы знаем, как важно уделять внимание и мотивировать молодых дарований на этапе их развития в любой отрасли, и поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать и укреплять интерес молодежи к технологиям. За 3 года существования конкурс обрел поистине международный масштаб, объединяя лучших студентов из 50 стран мира", - отметил спикер.





Участие в конкурсе в области информационно-коммуникационных технологий, стартовавшем 13 октября, приняли студенты вузов из Алматы и Астаны, общее количество участников составило 1500 человек. Соревнование проводилось в формате онлайн-экзамена в несколько этапов, прохождение в каждый из которых было возможно для студентов с лучшими результатами. 20 октября в ходе финального тура были определены 10 студентов с наивысшими результатами, трое победителей из которых смогут отправиться в Китай в апреле следующего года на международный финал в город Шеньчжень, Китай.





История конкурса началась в 2015 году, он носил страновой характер и проводился исключительно в Китае, количество участников в дебютный год составило 7550 студентов. В последующие годы география конкурса расширилась до более чем 40000 участников из таких стран, как Италия, Великобритания, Австралия, Россия, Египет, Южная Африка, Индия и так далее.





По мнению победителя конкурса Гульданы Кыстаубаевой, студентки 4 курса университета КБТУ, инициатива компании необходима, ведь она мотивирует молодых людей к обучению и оттачиванию навыков в области инфокоммуникационных технологий. "Стать победителем такого масштабного конкурса, в котором приняли участие более полутора тысяч человек - несомненно, очень приятно. Для меня будет большой честью представлять Казахстан на международном финале", - прокомментировала победительница конкурса.





Компания Huawei имеет большой опыт в реализации проектов, нацеленных на развитие одаренных молодых специалистов и юных ученых по всему миру. На сегодня в Казахстане действует несколько проектов, одним из которых является авторизованная академия информационных и сетевых технологий Huawei на базе Казахстанско-Британского Технического Университета. Научно-образовательный проект HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy) стал площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов сферы ИКТ и телекоммуникаций. Лаборатория академии оснащена новейшими технологиями обучения. Оборудование и программное обеспечение было предоставлено в рамках меморандума, подписанного между Huawei и КБТУ. В качестве инструкторов Академии HAINA выступили два опытных преподавателя университета. Студентам, окончившим программу HАINA, предоставляется возможность пройти сертификацию Huawei для построения последующей карьеры в IT-отрасли.





В 2018 году Huawei впервые в Казахстане запустила глобальную программу Seeds for the Future ("Ростки Будущего"), которая призвана поддержать талантливых молодых специалистов и познакомить их с передовыми технологиями в области ИКТ. Данный проект предоставил еще более широкую платформу для студентов университетов, чтобы помочь им повысить свои профессиональные навыки, расширить международное видение, вдохновив их на исследования и создание движущей силы будущего интеллектуального общества.





В ходе первого Центрально-Азиатского дня инноваций компании, проведенного в 2017 году в Астане, были вручены 10 квот на обучение в рамках программы "Seeds for the Future" ректорам двух вузов - Международного университета информационных технологий и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева при участии старшего вице-президента Huawei Эми Лин и директора по общественным связям Huawei по странам Центральной Азии и Кавказа Марко Ксю, которые дают возможность одаренным студентам пройти обучение передовым ИКТ технологиям в Китае.





Победители конкурса были награждены сертификатами и ценными призами от компании Huawei.





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