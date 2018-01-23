Костанай. 23 января. Kazakhstan Today - В 2018 году в Костанае планируют построить Аллею славы и новый сквер, посвящённый памяти Камшат Доненбаевой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил глава региона Архимед Мухамбетов в ходе аппаратного совещания в областном акимате, в 2018 году в Костанае планируется построить два объекта.

"Первый объект - сквер, посвящённый Камшат Доненбаевой. Уже выбрали место в районе молодёжного центра, теперь все зависит от акима города и архитекторов - скульпторов, которые это все продумают и красиво разместят. Финансовый вопрос тоже решён",- сообщил Архимед Мухамбетов.

По его словам, второй объект - Аллея славы, которая будет размещена в Парке победы Костаная.

Напомним, 9 ноября 2017 года на 74 году жизни скончалась Герой Социалистического труда Камшат Доненбаева. Она ушла из жизни после продолжительной болезни. К. Доненбаева начинала свой путь на Демьяновском элеваторе, а уже с 1961 года приступила к работе трактористом совхоза "Харьковский" Боровского района Костанайской области. В разные годы занимала призовые места на соревнованиях пахарей. В 1973 году Камшат Доненбаева выработала 3000 гектаров мягкой пахоты, и за выдающиеся успехи в труде и досрочное выполнение заданий девятой пятилетки Указом Президиума Верховного совета СССР от 10 февраля 1975 года Доненбаевой Камшат присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали "Серп и Молот". Доненбаева - делегат XXV и XXVI съездов КПСС, Герой Социалистического труда, депутат Верховного совета СССР 9-11 созывов (1974-1989 годы), заместитель председателя Совета национальностей, член Президиума Верховного Совета СССР.

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