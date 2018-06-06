В Мангистауской области за взятку в размере 1 млн тенге задержан сотрудник антикоррупционной службы

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В Мангистауской области за взятку в размере 1 млн тенге задержан сотрудник антикоррупционной службы06.06.2018
Общество  19:16

Актау. 6 июня. Kazakhstan Today - 4 июня Управлением внутренней безопасности Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК изобличен во взяточничестве офицер по особо важным делам Департамента НБПК по Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

"Оперативно-розыскные и негласные следственные действия проводились на основании заявления иностранного предпринимателя, который сообщил о вымогательстве денежных средств со стороны сотрудника антикоррупционной службы. Взятку в сумме 1 млн тенге подозреваемый получил за непривлечение последнего к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции (АДГСПК).


Офицер водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

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