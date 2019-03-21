В Международном аэропорту Алматы задержаны граждане Турции с поддельными паспортами

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту города Алматы задержаны граждане Турции с поддельными паспортами, передает Kazakhstan Today.





"3 ноября 2018 года, в 05.00, в зале прилета международного аэропорта Алматы в ходе оформления рейса FZ-735 сообщением Дубай - Алматы пограничниками при попытке пересечь Государственную границу Республики Казахстан были выявлены трое граждан Турецкой Республики, предъявившие на паспортный контроль документы граждан Израиля, вызвавшие сомнения в их подлинности", - проинформировали в пресс-службе Пограничной службы.





По информации ведомства, в ходе углубленного изучения документов выявлено, что предъявленные паспорта на право пересечения Государственной границы имеют полную подделку.





Граждане Турции через границу не пропущены. По данному факту в настоящее время проводится разбирательство.





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