В Москве за избиение сына Жванецкого задержали двух студентов из Казахстана

Москва. 11 января. Kazakhstan Today - В Москве за избиение сына Михаила Жванецкого задержали двух студентов из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Москве задержали двух студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО), которые избили сына Михаила Жванецкого, пишет mk.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По информации канала, двое молодых людей напали на Дмитрия Жванецкого и его приятеля ранним утром 8 января возле ресторана "Цыцала" в Москве. Как сообщает паблик, после небольшого конфликта они сначала побили его и друга, а потом еще и забрали три тысячи рублей и часы. Уточняется, что общий ущерб друзья оценили в тринадцать тысяч рублей.

Через сутки злоумышленники были задержаны. Студентами МГИМО оказались два друга из Казахстана - Асылбек Хисами и Алишер Кабылов. По окончании допроса Асылбека задержали по статье 91 УПК РФ, а его знакомого отпустили, оставив в статусе свидетеля.

Напомним, в конце июня 2018 года казахстанец - бывший аспирант университета имени Баумана - напал на молодого преподавателя . В уборной вуза казахстанец нанес ему несколько ударов ножом в плечо и живот. В итоге нападавший получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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