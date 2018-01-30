В МВД опровергли информацию о заражении людей вирусом во время поквартирных обходов

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В МВД опровергли информацию о заражении людей вирусом во время поквартирных обходов29.01.2018
Общество  20:32
Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев прокомментировал WhatsApp-рассылку, в которой казахстанцев предупреждают о заражении граждан опасным вирусом во время поквартирного обхода якобы для бесплатной проверки уровня сахара в крови, передает корреспондент агентства.

"Данная рассылка к реальности не имеет никакого отношения. На территории страны преступлений с похожим сценарием зарегистрировано не было. Хочу напомнить, что информация, которую министерство хочет донести до граждан, распространяется только через официальные источники", - сказал Садубаев.
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