В МВД опровергли информацию о заражении людей вирусом во время поквартирных обходов

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев прокомментировал WhatsApp-рассылку, в которой казахстанцев предупреждают о заражении граждан опасным вирусом во время поквартирного обхода якобы для бесплатной проверки уровня сахара в крови, передает корреспондент агентства.
"Данная рассылка к реальности не имеет никакого отношения. На территории страны преступлений с похожим сценарием зарегистрировано не было. Хочу напомнить, что информация, которую министерство хочет донести до граждан, распространяется только через официальные источники", - сказал Садубаев.
Просмотров: 5324
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter