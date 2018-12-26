В нескольких городах Казахстана из-за морозов частично отменены занятия в школах

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В нескольких городах Казахстана из-за морозов частично отменены занятия для школьников, передает Kazakhstan Today.
В Астане, по данным управления образования города, сегодня в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия для учащихся 0-9 классов первой смены. По информации отдела образования Караганды, занятия не состоятся для учеников 0-4 классов. В Павлодаре идти в школу не придется ученикам 1-11 классов первой смены, проинформировали в городском отделе образования.
В Костанае из-за мороза занятия отменены для учащихся 0-5 классов, пишет региональное издание "Наша газета
".
Уроки отменены и в Усть-Каменогорске - для учащихся 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей; Риддере - для 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей;
Семее - для 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей; Курчатове - для 1-11 классов первой смены.
Кроме этого, в регионе отменены занятия в Шемонаихинском (для 1-11 классов первой и второй смены и 1-2 курсов колледжей) и Зыряновском районе (для учащихся 1-11 классов 1-2 смены).
Для учеников 1-11 классов первой смены отменены занятия в Бескарагайском, Кокпектинском, Уланском, Абайском, Жарминском, Аягозском и Катон-Карагайском районах, сообщается на сайте ДЧС области.
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