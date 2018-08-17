В пятницу в Казахстане местами ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер

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В пятницу в Казахстане местами ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер17.08.2018
Общество  08:48

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - В пятницу, 17 августа, синоптики прогнозируют на территории Казахстана местами дожди с грозами, порывистый ветер, на севере возможен град. На западе и юге Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской области ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром туман. В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, с пыльной бурей. В Карагандинской области днем ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду, утром местами туман. В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, днем Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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