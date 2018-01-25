Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 января 2018
  • 17
  • :
  • 09
Все области
-26º Туман
днем -7º    ночью -19º
17:00
.
Aнонс

В полиции Восточного Казахстана развеяли слухи о новом наркотике, распространяемом в школах25.01.2018
Общество  11:18

Усть-Каменогорск. 25 января. Kazakhstan Today - В полиции Восточного Казахстана развеяли слухи о новом наркотике, распространяемом в школах, передает Kazakhstan Today.

Сообщения в социальных сетях о детях, пострадавших от конфет с запахом земляники оказались фейком. По информации пресс-службы ДВД ВКО нигде в области подобных случаев зарегистрировано не было, сообщает YK-news.kz.

"Родители должны знать об этом наркотике. Эти конфеты пахнут земляникой. Ребенок съел, думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии", - гласит сообщение, пересылаемое через социальные сети и мессенджеры.


Специалисты ДВД ВКО сразу проверили информацию на достоверность.

"Фактов отравления таким наркотиком, как и обращений граждан по поводу распространения, нигде в ВКО зарегистрировано не было. Такие же сообщения были разосланы хулиганами в сопредельных областях Казахстана и соседних государствах. Мы призываем жителей не беспокоиться и не распространять эту информацию, помогая нарушителям спокойствия", - сообщает пресс-служба департамента.

Сотрудники ДВД напоминают, что согласно статье 274 Уголовного кодекса РК распространение заведомо ложной информации в социальных сетях влечет за собой штраф до пяти тысяч МРП или лишение свободы на срок до пяти лет.
Просмотров: 2941
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
25.01.2018   11:18
В полиции Восточного Казахстана развеяли слухи о новом наркотике, распространяемом в школах
25.01.2018   08:47
Погода без осадков ожидается сегодня на большей территории Казахстана
24.01.2018   21:02
Главу Верховного суда и Генпрокурора просят помочь разобраться в деле ребенка, найденного на одной из улиц Алматы
24.01.2018   20:32
Фото: centre1.com
В Узбекистане простились с погибшими в результате возгорания автобуса в Актюбинской области
24.01.2018   19:13
Фото: today
В школах Караганды 25 января отменяются занятия
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today