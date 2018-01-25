Усть-Каменогорск. 25 января. Kazakhstan Today - В полиции Восточного Казахстана развеяли слухи о новом наркотике, распространяемом в школах, передает Kazakhstan Today.

Сообщения в социальных сетях о детях, пострадавших от конфет с запахом земляники оказались фейком. По информации пресс-службы ДВД ВКО нигде в области подобных случаев зарегистрировано не было, сообщает YK-news.kz

"Родители должны знать об этом наркотике. Эти конфеты пахнут земляникой. Ребенок съел, думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии", - гласит сообщение, пересылаемое через социальные сети и мессенджеры.

Специалисты ДВД ВКО сразу проверили информацию на достоверность.

"Фактов отравления таким наркотиком, как и обращений граждан по поводу распространения, нигде в ВКО зарегистрировано не было. Такие же сообщения были разосланы хулиганами в сопредельных областях Казахстана и соседних государствах. Мы призываем жителей не беспокоиться и не распространять эту информацию, помогая нарушителям спокойствия", - сообщает пресс-служба департамента.

Сотрудники ДВД напоминают, что согласно статье 274 Уголовного кодекса РК распространение заведомо ложной информации в социальных сетях влечет за собой штраф до пяти тысяч МРП или лишение свободы на срок до пяти лет.

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