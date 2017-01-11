В пригороде Алматы за четыре дня полиция задержала около 100 бездомных

Талдыкорган. 10 января. Kazakhstan Today - За четыре дня полиция задержала в пригороде Алматы около 100 лиц без определенного места жительства, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Как отметили в пресс-службе, отработка "Правопорядок" инициирована с целью стабилизации оперативной обстановки в преддверии 28-й зимней Универсиады в Алматы. Полицейская отработка запланирована на период с 6 по 25 января, передает Kazakhstan Today.

"Внимание полицейских сосредоточено на общественной безопасности, незаконном обороте наркотиков и оружия, выявлении нарушений по линии миграционного законодательства, розыске уголовных преступников, без вести пропавших лиц и т.д.", - пояснили в полиции

Также сообщается, что по результатам четырех дней в приемник-распределитель помещены около 100 лиц без определенного места жительства, задержанные на территории Карасайского, Талгарского, Жамбылского, Илийского и Енбекшиказахского районов. Задержанные не смогли предоставить каких-либо документов, удостоверяющих личность. Большая часть бездомных представилась гражданами соседних стран, прибывшим в Казахстан поисках заработка. На процедуру установления личности каждого отводится до одного месяца.

В ходе рейдов полицейские также привлекли к ответственности 295 человек, допустивших нарушение миграционного законодательства, 194 из которых являются иностранными гражданами.

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