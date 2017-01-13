Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - В прошлом году в аэропорту Алматы задержали свыше двухсот человек с электрошокерами.

По данным телеканала "Алматы", популярность электрошокеров среди населения беспокоит алматинских полицейских. Все чаще они становятся причиной больших штрафов и отмены вылетов. Только в прошлом году в аэропорту задержали свыше двухсот человек с этим средством самообороны, передает Kazakhstan Today.

Вчера с электрооружием при вылете в Атырау был задержан мужчина. Был составлен административный протокол, нарушителю придется заплатить штраф - 45 тысяч тенге.

Большинство людей даже не подозревают, что перевозят нелегальное оружие. На электрошокеры необходимо оформлять специальное разрешение.

До 2015 года электрошокеры можно было свободно хранить и носить, пока их не причислили к оружию. Сейчас полицейские за незаконную перевозку могут попросту снять с рейса, согласно международным правилам. Это редкий случай, когда незнание закона пока освобождает от ответственности, стражи порядка ограничиваются штрафом. Но все может измениться, если казахстанцы не перестанут покупать так называемый фонарь-электрошокер на базарах, а не в специализированных магазинах, сообщает телеканал.

"В сфере оружия нужно руководствоваться принципом разумной достаточности, у нас зачастую применяется принцип избыточной осторожности - на всякий случай запретим. Я не считаю, что электрошоковое устройство требует такого жесткого контроля и таких жестких условий для его приобретения", - сказал вице-президент казахстанской оружейной ассоциации Сергей Катнов.

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