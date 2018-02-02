В рейтинге "Всемирного проекта правосудия" Казахстан поднялся на 9 позиций и занял 64 место

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - В рейтинге "Всемирного проекта правосудия" по индексу верховенства закона Казахстан поднялся на 9 позиций и занял 64 место среди 113 стран мира, передает Kazakhstan Today.

31 января отчет опубликовало одно из 9 рейтинговых агентств, оценивающих прогресс в борьбе с коррупцией - Всемирный проект правосудия. Независимая некоммерческая организация "Всемирный проект правосудия" выступила с 7-м ежегодным отчетом Индекса верховенства закона. В рейтинг традиционно вошли 113 стран. Оценка государству выставлена по шкале от 0 до 1, где один принят в качестве полного обеспечения верховенства закона, а ноль - его отсутствия.

"Надо отметить, что Казахстан в последние годы придерживается современной антикоррупционной политики, направленной в первую очередь на устранение причин и условий возникновения коррупции. Смещение акцента с карательных на превентивные меры получило положительную оценку международных рейтинговых агентств. По оценке Всемирного проекта правосудия, Казахстан набрал 0,51 баллов и занял 64 место среди 113 стран мира, поднявшись на 9 позиций по сравнению с результатами 2016 года (73)", - сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Одним из ключевых факторов в достижении таких результатов является улучшение показателя по индикатору "Отсутствие коррупции" на 0,02 балла (0,45) по сравнению с 2016 годом (0,43).

Аналогичные положительные изменения отмечены и в Ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Международного института развития менеджмента, согласно которому в 2017 году наша страна заняла 32 место в рейтинге, тем самым улучшив показатель на 15 позиций по сравнению с 2016 годом (47).

Отдельным индикатором в данном рейтинге обозначены "Взяточничество и коррупция", по которому в Казахстане наблюдается прогресс в 1,5 раза (в 2017 году - 4,26 балла, в 2016 году - 2,52).

Пока это данные только двух рейтинговых агентств. 21 февраля будет опубликован Индекс восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл за 2017 год.

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