В Северном Казахстане сторожа оштрафовали за ношение одежды с надписью "Кузет"

Петропавловск. 24 апреля. Kazakhstan Today - Житель села Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области заплатил более 10 тысяч тенге штрафа за ношение специального обмундирования, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Работая сторожем, мужчина носил одежду с надписью "Кузет", предназначенную специально для охранников. Согласно законодательству, такую специальную одежду уполномочены носить только сотрудники официальных охранных агентств. Ношение такого обмундирования другими лицами предусматривает административную ответственность по статье 675 Кодекса об административных правонарушениях РК, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал начальник отдела по контролю за охранной деятельностью ДВД СКО подполковник полиции Самат Сахатов, это первый в Казахстане факт привлечения к ответственности за неправомерное ношение формы охранника.

"С начала этого года законодательством четко определены правила ношения специальной одежды охранных структур. И теперь, человек, не работающий в этой системе, не имеет право носить форму охранника. С начала года проводилась разъяснительная работа и со сторожами, которыми не являются сотрудниками охранных формирований. Однако факты есть", - рассказал подполковник полиции.

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