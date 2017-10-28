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В Шымкентском зоопарке элитного скакуна из-за травмы зарезали, а мясо распродали (ВИДЕО)27.10.2017
Общество  17:19

Шымкент. 27 октября. Kazakhstan Today - В Шымкентском зоопарке рассказали о животных, которые попали в учреждение после ареста "пивного короля" Тохтара Тулешова, передает Kazakhstan Today.

Из 29 конфискованных у предпринимателя лошадей, в городской зоопарк попали только пять - это пожилые лошади, которые закончили спортивную карьеру и уже не способны к воспроизведению потомства по возрасту и состоянию здоровья, сообщили в руководстве зоопарка.

23-летнего чистокровного английского жеребца Разброда вместе с другими дорогостоящими животными передали на баланс шымкентского зоопарка весной этого года. Поскольку привыкшему к заботе и ласке скакуну не уделяли особого внимания ввиду отсутствия спецзагонов и дополнительного персонала, жеребец чувствовал себя в опасности и остро реагировал на смену места жительства.

По словам заместителя руководителя зоопарка Зульфии Ганиевой, конь мог испугаться резкого звука.

"Там есть калитка такая. Разброд умудрился в нее пролезть. Пока пришли работники, он сам пытался выбраться и повредил себе левую заднюю конечность - открытый перелом. Для восстановления функций ноги необходим остеосинтез и наложение швов на разорванные кровеносные сосуды. Так как Разброду было уже 23 года, исход такого длительного лечения был неблагоприятным. Скорость усвояемости лекарственных препаратов напрямую зависит от возраста животного", - рассказали в зоопарке порталу "Отырар".

Согласно приказу министра сельского хозяйства РК "Об утверждении Правил обращения с животными", которому подчиняются в зоопарках страны, умерщвление животных может быть осуществлено для прекращения страданий животных, если они не могут быть прекращены иным способом.

В связи с этим было приятно решение провести вынужденный убой животного. Животное было полностью здоровым, поэтому его мясо решили продать. Элитная конина попала на столы сотрудников зоопарка. Да и цена была ниже рыночной почти в два раза - меньше тысячи тенге за килограмм, сообщает портал.

Отмечается, что в зоопарке находятся и другие животные Тохтара Тулешова. И если медведица, которая держалась на территории пивзавода умерла, не пережив разлуку с хозяином, то двугорбые верблюды чувствуют себя хорошо и даже дают потомство. С травмированной передней конечностью сейчас мучается и элитный 18-летний арабский жеребец Берд, который также принадлежал Тулешову.

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