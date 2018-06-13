В среду на территории Казахстана местами пройдут дожди и усилится ветер

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В среду на территории Казахстана местами пройдут дожди и усилится ветер13.06.2018
Общество  08:45

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град, на юге - пыльная буря, на севере ночью и утром туман, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Алматинской, Мангистауской областях местами ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-22 метров в секунду. В Кызылординской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем ожидается шквал, пыльная буря, сообщили в "Казгидромете".

В Северо-Казахстанской области местами возможен град, ветер 15-22 метров в секунду, ночью и утром туман. В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области местами днем шквал, возможен град.

В Павлодарской области местами усилится ветер до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем возможен град. В Карагандинской области местами возможен град, днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, в Мангистауской, на большей части Атырауской, Кызылординской, местами Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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