В среду в Северо-Казахстанской области из-за мороза отменены занятия в школах

Петропавловск. 23 января. Kazakhstan Today - В среду, 24 января, Северо-Казахстанской области из-за мороза отменены занятия во всех школах области, студенты 1-2 курсов также могут оставаться дома, передает Kazakhstan Today.

"Из-за сильного мороза 24 января отменяются занятия в организациях образования для учащихся 0-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

В связи с непогодой департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.

По данным синоптиков, завтра в СКО ожидается погода без осадков, ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Температура ночью: 32-37, местами 41 градус мороза. Температура днем: 28-33, местами 23 градуса мороза.

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