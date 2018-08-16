Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - В Алматы частично перекроют несколько улиц в связи с проведением велогонки Tour of World Class Almaty 2018, передает Kazakhstan Today.

В этом году юбилейная велогонка собирает порядка 1000 участников. Она начнется в 08.00 со старта детской дистанции. Старт и финиш будут находиться напротив ТРЦ "Mega Alma-Ata" по улице Розыбакиева, сообщили организаторы.

В день проведения соревнования, 18 августа, будут частично перекрыты дороги города - с 05.30 до 13.00. Проезд на транспорте в местах прохождения дистанции будет ограничен.

"В этом году мы проводим уже пятую велогонку. На юбилейное соревнование приезжают участники не только из регионов нашей страны, но и других стран. Для нас, как для организаторов, очень важна безопасность участников. Мы максимально сделали маршруты велогонщиков и движение в городе комфортными и безопасными как для участников, так и для жителей города. Трассы будут открываться по мере прохождения спортсменов. Надеемся на понимание горожан", - прокомментировала Салтанат Казыбаева, директор Корпоративного фонда "Смелость быть первым", организатор велогонки Tour of World Class Almaty 2018.

Движение для автотранспорта будет закрыто на следующих улицах: по улице Розыбакиева от улицы Левитана до улицы Аль-Фараби с 05.30 до конца мероприятия (13.00). Все полосы движения будут перекрыты по улице Аль-Фараби от улицы Розыбакиева до улицы Назарбаева с 06.00 до 10.30; по улице Саина от улицы Розыбакиева до проспекта Рыскулова (пересечения с улицами Жандосова, Шаляпина, Абая, Толе би, Райымбек батыра) с 06.00 до 11.30; по проспекту Рыскулова с улицы Саина до поворота на улицу Момышулы с 08.30 до 12.00; по улице Акын Сара до улицы Ак Кайнар с 08.30 до 12.00; по улице Ак Кайнар мимо АвтоЦОНа и далее до КПК полиции Бурундая (место разворота в обратное направление) с 08.30 до 12.00.

Движение автотранспорта будет полностью восстановлено после прохождения дистанции последним участником, до 12.00.

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