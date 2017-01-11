Талдыкорган. 10 января. Kazakhstan Today - Власти Талдыкоргана помогли шестерым детям, оставшимся на попечении бабушки после исчезновения родителей, сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

По информации пресс-службы, накануне в СМИ появилась информация о детях в Талдыкоргане, оставшимся без попечения родителей, которым нужна материальная помощь. Исполняющий обязанности акима города Талдыкоргана Аскар Тутубаев взял ситуацию под контроль, передает Kazakhstan Today.

"Как выяснилось, на сегодняшний день на руках бабушки Камилы Калиевой 6 внуков, самый старший из которых 2004 года рождения, а самый младший - 2012. Семья арендует времянку. Нет ни угля, ни дров. По поручению руководства города, семье была оказана необходимая помощь. Привезли продукты, уголь, дрова, постельные принадлежности и теплые вещи для детей", - рассказали в акимате.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, четверо из ребят учатся в школе №25, где им предоставляется бесплатное горячее питание. А в рамках акции "Дорога в школу" дети обеспечены школьной формой и принадлежностями.

"Ситуация в данной семье взята нами под особый контроль. Мы будем оказывать всяческую поддержку и помощь", - заявил Тутубаев.

По словам бабушки Камилы Калиевой, семья в такую трудную ситуацию попала недавно. 16 декабря прошлого года родители детей - ее сын Адилет Кожрахметов и сноха Гульназ Кожрахметова уехали на заработки в Алматы. Через 3 дня, не найдя работы, Адилет вернулся, а его супруга, мать детей, нет. Сейчас женщина объявлена в розыск, а дети очень ждут ее возвращения, заключили в пресс-службе.

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