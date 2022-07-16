В текущем году опорожнят 7 озер в горах Алматы для обеспечения селевой безопасности

АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы начались работы по обеспечению селевой безопасности. В текущем году опорожнят 7 озер в горах Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В окрестностях города Алматы расположены 45 моренных и ледниковых озер, из которых особо прорывоопасных 12. На текущий год запланированы превентивные работы по опорожнению на 7 озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы", - сообщили в городском департаменте по ЧС.

Отмечается, что в связи с погодными условиями и низким температурным фоном в горной местности (ниже на 4 градуса) превентивные работы начались позже обычного.

В настоящее время все моренные озера находятся на стадии заполнения, на большинстве озер имеется поверхностный сток, интенсивная абляция ледников не наблюдается", - проинформировали в ДЧС.

Всего к превентивным работам приступит 40 человек, будут задействованы бульдозеры, планируется проведение работ по расчистке и углублению эвакуационных каналов, по которым обеспечивается пропуск воды.

Для дополнительной откачки воды подготовлены 10 единиц насосов повышенной производительности на специальных понтонах. Также сброс воды будет осуществляться по 11 установленным сифонным линиям. Две сифонные линии на озерах № 6 и № 13бис включились автоматически. Дополнительно планируется подключить 2 линии на озерах № 8 и № 13бис в бассейне реки Улкен Алматы, для этого подготовлено 2900 метров полиэтиленовых труб.

Круглосуточный контроль за гидрометеорологической ситуацией и за состоянием моренных озер будет осуществляться посредством автоматизированного мониторинга селевой опасности (АСМ). Всего в систему входит 31 станция, которая позволяет оценить прорывоопасность моренных озер и в целом снизить уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных селевыми явлениями. Данные с системы выведены на 2 диспетчерских пункта", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, для проведения наблюдений за состоянием моренных озер выставлены дополнительно к функционирующим на постоянной основе 9 постам 10 высокогорных сезонных постов. Итого в селеопасный период будет функционировать 19 постов.

Для обеспечения селевой безопасности на текущий год выделено 240 летных часов ("Казавиаспас" - 120 часов, ССА - 120 часов).

Также, по данным ДЧС, для кардинального решения вопросов селевой безопасности в городе Алматы продолжается строительство двух селезадерживающих плотин в ущельях Аксай и Аюсай.

Необходимо отметить, что в 2021 году на 8 моренных озерах через сбросные каналы путем проведения их расчистки и углубления, а также сифонных труб было откачено и сброшено 4,3 млн кубометров воды. Уровень воды в озерах был понижен до 5 метров.



