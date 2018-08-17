В выходные дни в Казахстане ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на выходные дни, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, на погоду в большинстве областей Казахстана оказывает свое влияния теплый циклон, который приходит с районов Туркмении. Вместе с циклоном в Казахстане ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром.

"Температурный фон ночью на севере, в центре и на востоке до 13-23 градусов, днем до 25-35 градусов тепла, на юге ночью от 17-22, днем от 28-36 градусов тепла, на западе с выходом антициклона ожидается понижение температуры ночью до 7-15, днем до 17-25 градусов тепла", - говорится в сообщении.

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