Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 августа 2018
  • 19
  • :
  • 29
Новости регионов
35º Небольшая облачность
днем 38º    ночью 28º
17:00
.
Aнонс

В выходные дни в Казахстане ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром17.08.2018
Общество  12:10

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на выходные дни, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, на погоду в большинстве областей Казахстана оказывает свое влияния теплый циклон, который приходит с районов Туркмении. Вместе с циклоном в Казахстане ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром.

"Температурный фон ночью на севере, в центре и на востоке до 13-23 градусов, днем до 25-35 градусов тепла, на юге ночью от 17-22, днем от 28-36 градусов тепла, на западе с выходом антициклона ожидается понижение температуры ночью до 7-15, днем до 17-25 градусов тепла", - говорится в сообщении.
Просмотров: 3094
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
17.08.2018   15:37
Жительницу Уральска осудили за двойное гражданство
17.08.2018   15:10
В Алматы на 10 зданиях появятся муралы
17.08.2018   13:54
Фото: Караван
На День Конституции казахстанцы отдохнут четыре дня
17.08.2018   12:44
В Акмолинской области аким района в новом формате проводит встречи с населением сельских округов
17.08.2018   12:10
В выходные дни в Казахстане ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today