Усть-Каменогорск. 25 января. Kazakhstan Today – В ВКО чиновника приговорили к штрафу в 40 млн тенге за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области М.Х. Мусатаев подозревался в завладении путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 4 млн тенге, введя в заблуждение последнего о том, что вопрос признания ТОО победителем проведенных конкурсов госзакупок был решен им", - рассказали в антикоррупционной службе РК.

24 января постановлением апелляционной коллегии Восточно-Казахстанского областного суда отменен оправдательный приговор в отношении Мусатаева. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере и осужден к штрафу в размере 40 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, с внесением представления о лишении государственной награды ордена "Курмет".

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