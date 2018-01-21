Верховный cуд взыскал с Министерства финансов 100 тысяч тенге в пользу незаконно осужденного

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Незаконно осужденный казахстанец М. обратился в Сарыаркинский районный суд Астаны с иском к Министерству финансов о взыскании 10 млн тенге в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, передает Kazakhstan Today.

Суд, рассмотрев иск, отказал в его удовлетворении. С этим решением согласилась и апелляционная инстанция. Тогда М. обратился в Верховный суд, который значительно снизил сумму компенсации.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, Экибастузский городской суд Павлодарской области признал М. виновным и по статье 108 УК Рк и оштрафовал его на 53 025 тенге (25 МРП). Ранее судом в отношении осужденного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако Павлодарский областной суд приговор отменил, признал М. невиновным во вменяемом уголовном правонарушении и оправдал его за отсутствием события правонарушения.

"Суды, отказывая в удовлетворении иска, исходили из того, что приговор в отношении осужденного в законную силу не вступил и к исполнению не обращался, досудебное расследование по делу органами уголовного преследования не проводилось и к истцу не применялись какие-либо меры по ограничению свободы и иного принудительного характера. Но судебная коллегия высшего судебного органа в ходе рассмотрения дела посчитала выводы местных судов ошибочными. Согласно пункту 1 статьи 923 Гражданского кодекса РК, вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в порядке, установленном законодательными актами. При этом часть 1 статьи 38 Уголовно-процессуального кодекса регламентирует возмещение вреда, причиненного лицу в результате незаконного осуждения, из бюджетных средств в полном объеме независимо от вины органа, ведущего уголовный процесс", - прокомментировали в пресс-службе.

Отмечается, что в отношении истца была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которая отменена только судом апелляционной инстанции.

"М. находился в статусе осужденного со дня вынесения приговора и до оправдания. В течение этих двух месяцев его права были ограничены, в результате чего М. испытал нравственные страдания. Незаконное осуждение вызвало чувство подавленности, безысходности, разочарования, унижения и стыда, а также негативно отразилось на его деловой репутации. Ввиду изложенного, доводы истца о причинении ему морального вреда в результате указанных действий органа уголовного преследования признаны обоснованными. Местные суды не устранили нарушение прав незаконно осужденного. Сделан необоснованный вывод о том, что, поскольку в приговоре не указано о реабилитации М., соответственно, он не имеет права на возмещение морального вреда, тогда как указанное право принадлежит оправданному лицу в силу положений закона - части 1 статьи 37 УПК. Верховный суд, учитывая вышеизложенное, отменил вынесенные по делу судебные акты и удовлетворил иск М. частично. С Министерства финансов в пользу истца взысканы 100 000 тенге в возмещение морального вреда", - разъяснили в пресс-службе.

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