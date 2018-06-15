Выпускник школы погиб от менингококковой инфекции в Шымкенте

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Выпускник школы погиб от менингококковой инфекции в Шымкенте15.06.2018
Общество  13:44

Шымкент. 15 июня. Kazakhstan Today - Выпускник школы скончался от менингококковой инфекции в Шымкенте.

"Какой формой вируса был заражен молодой человек, пока не ясно. Известно только, что он был доставлен в городскую инфекционную больницу, однако спасти его не удалось", - сообщает 24.kz.


Отметим, что молодой человек готовился к Единому национальному тестированию, которое должен был сдавать уже на следующей неделе.

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