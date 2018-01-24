Владельца книжной лавки в здании вокзала в Астане оштрафовали на 450 тыс. тенге за незаконную продажу религиозных материалов

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Владельца книжной лавки в здании вокзала в Астане оштрафовали на 450 тыс. тенге за незаконную продажу религиозных материалов23.01.2018
Общество  17:09

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДВД на транспорте выявили факт продажи книг религиозного содержания в книжном бутике на железнодорожном вокзале Астаны, передает Kazakhstan Today.

"Все изъятые книги были направлены на религиоведческую экспертизу. По результатам экспертизы, материалы были направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны для привлечения владельца к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях", - прокомментировали в пресс-службе ДВДТ.

По данным ведомства, 17 января Специализированным межрайонным административным судом Астаны владелец книжного бутика был привлечен к административной ответственности - на него наложено взыскание в виде административного штрафа в сумме 200 МРП (453 800 тенге), с приостановлением деятельности по реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения сроком на 3 месяца.

В пресс-службе уточнили, что в 2017 году сотрудниками УПЭ ДВД на транспорте МВД РК было выявлено 10 подобных фактов незаконной продажи материалов религиозного содержания на объектах транспорта по всей республике. Девять лиц понесли административное наказание в виде штрафа в размере от 50 до 200 МРП на общую сумму свыше 2 млн тенге.
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