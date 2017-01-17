Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 января 2017
  • 11
  • :
  • 11
Все области
-11º Снег
днем 0º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

Во вторник на большей территории Казахстана ожидается погода без осадков17.01.2017
Общество  08:40

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на востоке местами ожидается снег, информирует "Казгидромет".

Местами ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке местами метель.В Жамбылской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Южно-Казахстанской областях туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в Акмолинской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
Просмотров: 681
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
17.01.2017   08:40
Во вторник на большей территории Казахстана ожидается погода без осадков
16.01.2017   21:50
Казахстанец пытался вывезти в Россию 10 тонн пива под видом "Кока-колы"
16.01.2017   20:13
В Южном Казахстане в 2016 году родились 765 пар близнецов и 5 троен
16.01.2017   19:09
Фото: Timeskz.kz
Рейс Qazaq Air из Атырау задержали почти на 13 часов из-за нетрезвого пилота
16.01.2017   18:23
В Алматы организуют 8 мест крещенских купаний
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика