Во вторник на большей территории Казахстана ожидается погода без осадков

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на востоке местами ожидается снег, информирует "Казгидромет".

Местами ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке местами метель.В Жамбылской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Южно-Казахстанской областях туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в Акмолинской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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