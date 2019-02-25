Во вторник на большей территории Казахстана ожидаются осадки, местами метель

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Практически на всей территории Казахстана во вторник сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.





В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".





В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, с низовой метелью. В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед.





В Мангистауской, Карагандинской областях местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидается туман.





В Туркестанской, днем Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью. В Павлодарской области местами туман, гололед, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства