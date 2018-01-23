Во вторник в Астане будут отменены занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курса колледжей

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - 23 января будут отменены занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курса колледжей, передает Kazakhstan Today.

"23 января в связи с ухудшением погодных условий, занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщает управление образования города Астаны.

Данная информация передается заранее исключительно в связи с тем, что ожидаются сильные морозы, уточняется в сообщении.

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