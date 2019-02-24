Военнослужащего в Восточном Казахстане наказали за вождение в нетрезвом виде и сопротивление полиции

В Зайсанском районном суде рассмотрели административное дело по части 1 статьи 608 КоАП в отношении одного из военнослужащих. По данным пресс-службы суда, мужчина сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, при задержании он оказывал сопротивление полицейским и не хотел проходить медицинское освидетельствование.
На военнослужащего наложено административное взыскание в виде лишения права управления автотранспортным средством сроком на три года. В целях недопущения военнослужащими подобных правонарушений в судебном заседании участвовали военнослужащие войсковой части 2017 ПС КНБ РК", - цитирует сообщение суда портал Altaynews.kz.
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