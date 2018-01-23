Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - Вчера во всем мире праздновали Всемирный день снега (World Snow Day) - ежегодный праздник снега для детей и их родителей, передает Kazakhstan Today.

Праздник был создан Международной федерацией лыжного спорта (FIS) в 2007 году для популяризации зимних видов спорта, активного образа жизни среди детей и взрослых. Он приносит радость и удовольствие от пребывания на снегу. В этот день дети изучают снег, встают на лыжи/сноуборд, узнают много нового об окружающей среде, пользе зимних видов спорта, а также знакомятся с техникой безопасности и правилами поведения на снегу и вне снега.

Всемирный день снега предоставляет шанс изучить, насладиться и прочувствовать снег, он стремится привлечь новичков к снегу и принести что-то ценное для тех, кто уже занимается зимними видами спорта. В этом году празднования впервые проходили сразу на нескольких площадках: МКЛТ "Сункар", ГК "Шымбулак", ГК "Лесная сказка", ТРЦ "MEGA Park" и собрали тысячи участников и гостей.

МКЛТ "Сункар" на протяжении четырех лет проводит празднование Всемирного дня снега. В этом году были организованы игры и развлечения на свежем воздухе, проходили детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и лыжным гонкам в разных возрастных категориях: от ветеранов до детей младше 2010 года рождения. Было разыграно 26 комплектов наград. В соревнованиях принимали участие более 300 детей. Всего праздник собрал более 700 гостей и участников.

Во время поведения соревнований были организованы катания на баллонах, санках с трамплина К-125, а также подвижные игры на свежем воздухе.

Всемирный день снега был организован при поддержке Национальной лыжной ассоциации Республики Казахстан, Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Детской юношеской спортивной школы №7 и Дирекции спортивных сооружений города Алматы.

"Мы надеемся, что Всемирный день снега доставил удовольствие каждому участнику, что дети запомнят его на всю жизнь и захотят заниматься лыжным видами спорта. Дети - это наше будущее. Каждый сезон все больше детей начинает заниматься зимними видами спорта. Не имеет значения, станут ли они профессиональными спортсменами, главное, чтобы занятия спортом, пребывание на свежем воздухе, стали частью их жизни", - прокомментировали организаторы праздника.

Просмотров: 3822