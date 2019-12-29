Второй пилот самолета Bek Air не взят под стражу - МВД

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Второй пилот потерпевшего крушение самолета авиакомпании Bek Air не находится под стражей, передает Kazakhstan Today.
МВД РК опровергает информацию, что второй пилот находится под стражей.
В настоящее время он находится в больнице. Нахождение сотрудников полиции в медицинском учреждении обусловлено обеспечением мер безопасности", - сообщила пресс-служба ведомства.
МВД обращается к СМИ и общественности с просьбой не распространять недостоверную информацию.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о заключении под стражу второго пилота самолета Bek Air.
Напомним, что 27 декабря в Алматы самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение, в результате которого погибло 12 человек. Черный ящик разбившегося самолета будет направлен в межгосударственный авиационный комитет в Москву.
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