Второй пилот самолета Bek Air не взят под стражу - МВД

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Второй пилот потерпевшего крушение самолета авиакомпании Bek Air не находится под стражей, передает Kazakhstan Today.

МВД РК опровергает информацию, что второй пилот находится под стражей.

В настоящее время он находится в больнице. Нахождение сотрудников полиции в медицинском учреждении обусловлено обеспечением мер безопасности", - сообщила пресс-служба ведомства.

МВД обращается к СМИ и общественности с просьбой не распространять недостоверную информацию.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о заключении под стражу второго пилота самолета Bek Air.

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