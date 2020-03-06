Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Южную Корею включили в первую категорию стран, неблагоприятных по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, постановлением главного государственного санитарного врача РК Жандарбека Бекшина "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", Южная Корея внесена в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее в эту категорию стран были внесены КНР и Иран.

Документ вступает в силу 5 марта текущего года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

По данным МЗРК на 4 марта, на карантине по странам категории 1А находятся 339 человек, на изоляции на дому по категории 1Б - 512 человек.

Всего на 4 марта госпитализировано 50 человек с температурой и ОРВИ, из них по категории 1Б - 12 человек; по 2 категории - 23 человека; по 3 категории - 15 человек. Из числа госпитализированных 36 человек, выписано - 15 человек.

Всего взято на мониторинг 6923 человека, из них дистанционное наблюдение (обзвон 14 дней) по 2 категории - 1965 человек, на дистанционном наблюдении (обзвон 24 дня) по 3 категории - 4985, снято по 3 категории 35 человек.

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