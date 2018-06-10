За 5 месяцев более 20% проб молочной, мясной и птицепродукции не соответствуют требованиям техрегламентов

Астана. 10 июня. Kazakhstan Today - За 5 месяцев более 20% проб молочной, мясной и птицепродукции не соответствуют требованиям технических регламентов, передает Kazakhstan Today.

"За 5 месяцев 2018 года по республике в рамках мониторинга безопасности продукции исследовано 8660 проб молочной, мясной и птице продукции, из них не соответствовали требованиям технических регламентов - 1830 проб или 21%. Если разделить по группам, то несоответствие выявлены в мясе птицы и птицепродукции - 24%, мясо и мясной продукции - 23,9 %, молоко, молочная продукции - 29%", - сказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин.

В частности, по его словам, основными нарушениями требований технических регламентов являются: нарушение производителями правил маркировки в - 43%, несоответствие требованиям безопасности - 22%, а также несоответствие заявленным свойствам или физико-химическим показателям - 12%, что является обманом потребителей (фальсификациий) или введение в заблуждение и несоответствие заявленным в маркировке свойствам продукции.

Наряду с этим, продолжается работа по определению наличия ГМО, выявлению фальсификации продукции (наличия ДНК свиньи, трансжиров, растительного, в том числе пальмового масла, наличие остаточного содержания антибиотиков, инжектированное мясо (повышенное содержание влаги с помощью фосфатов) и так далее.

Так, по словам Бекшина, из исследованных 535 проб молочной и масложировой продукции, фальсифицированной признаны 12%. В основном это продукция производителей Российской Федерации - 61%, в среднем 15% приходится на Республику Беларусь, Украину, Францию и Кыргызстан.

Основное количество фальсифицированной продукции приходится на молочную и масложировую, где под видом натуральных реализуются продукты, содержащие растительный жир, не заявленный на этикетке. Справочно: ООО "Кампина", Россия, АО "Данон Россия", РФ, ОАО "Молодечненский молочный комбинат", РБ, АО "ВБД", РФ, Воронежская обл. Изготовитель: "Laktalis International" Франция, Изготовитель: ОАО "Бишкексут", КР, город Бишкек, ОАО "АК Сут", КР, ООО "Саратовский молочный комбинат", РФ, ООО "Молпромсервис", РФ, Расковский молзавод", РФ.

В 35 образцах мясной продукции установлена содержание ДНК свиньи, не указанной в маркировке (несоответствие выявлено в мясной продукции Российской Федерации, Республики Беларусь и Кыргызстан). Справочно: Колбаса "Риха" КР, ЗАО "Лыткаринскйи МПЗ", РФООО "Агропродукт-С", Саратов, РФООО "Гран-мэр" Белгород РФ, ООО "Самарский мясокомбинат", ООО "Старо-Загорский МК" Самара, РФОАО "Калинковичский мясокомбинат", ЗАО "Микояновский мясокомбинат" Москва, РФ ООО "Ювина" РФ, Калининградская область, ООО "Продтехнологии" РФ, Омская область, ООО "АНКОМ" РФ, ООО "ОмДел" РФ, "Мираторг" РФ.

"По фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства было выдано 526 предписаний об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан, с обязательным разъяснением порядка его устранения", - сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья.

По результатам внеплановой проверки по фактам выявления несоответствующей продукции возбуждено 192 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму свыше 12 млн тенге. Изъято с реализации более 1,3 тонн несоответствующей молочной, мясной и птицепродукции.

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