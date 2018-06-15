За январь-апрель в Казахстане зарегистрировано 270 403 легковых автомобилей

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За январь-апрель в Казахстане зарегистрировано 270 403 легковых автомобилей15.06.2018
Общество  11:51

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - За январь - апрель 2018 года в Республике Казахстан зарегистрировано 270 403 легковых автомобилей или на 68,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, по состоянию на 1 мая 2018 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3837,9 тыс. единиц.

"За 4 месяца текущего года было зарегистрировано 4289 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 6005 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 0,1%", - сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

По данным Национального банка Республики Казахстан, по состоянию на 1 мая 2018 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 22 458 страховых выплат на сумму 8,1 млрд тенге.
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