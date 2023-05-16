15.05.2023, 08:46 78121
Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста.
Сотрудниками криминальной полиции совместно с управлением по борьбе с организованной преступности Атырауской области установлен и задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время по данному факту продолжается расследование.
Как сообщалось ранее, 11 мая в Атырау загорелся автомобиль журналиста Виктора Сутягина.
Машину я оставил в проулке. В 00.00 я выходил, и все было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 02.24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать", - рассказал журналист.
новости по теме
16.05.2023, 08:13 1101
В Казахстане ожидаются дожди
Рассказать друзьям
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием ложбины Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов связанных с ней на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, ночью на юго-западе области сильный дождь.
На юго-западе, юге, в центре РК возможен град. На севере, востоке, юго-востоке республики под влиянием отрога Северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке - туман, на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью на юге, востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь.
Ночью на западе, востоке Акмолинской области, на севере, востоке Павлодарской, Карагандинской областей, на западе Абайской области, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-3 градуса, на западе Северо-Казахстанской области, на севере Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
В Кызылординской области, на севере, в центре Туркестанской области, на юге Актюбинской, Улытауской областях, на северо-западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, температура днем составит +21+23 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, +28+30 °C, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
В Шымкенте: дождь, гроза, температура - +30+32 °C, скорость ветра - 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 метров в секунду.
15.05.2023, 20:34 38986
В Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 мая, в Астане состоялся республиканский форум родителей "Ұрпақтар сабақтастығы". Мероприятие объединило представителей родительских комитетов и общественных организаций, государственных органов и широкого круга экспертного сообщества страны, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Главной целью форума является укрепление института семьи и повышение активной роли родительской общественности в развитии и продвижении духовно нравственных семейных ценностей.
Выступая на форуме, заместитель руководителя администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева, отметила, что в настоящее время актуальность проблемных вопросов в среде молодого поколения день ото дня только растет.
Просто вдумайтесь в эту неутешительную статистику. В 2022 году в стране зарегистрировано 155 фактов совершения суицида и 309 фактов совершения попыток суицида среди несовершеннолетних! По состоянию за 4 месяца 2023 года - 47 фактов совершения суицида и 137 фактов совершения попыток суицида среди несовершеннолетних! Учащаются случаи втягивания родителями своих детей в нетрадиционные религиозные секты и группировки. По информации Комитета национальной безопасности РК, на данный момент в стране проживают 2383 ребенка, родители которых придерживаются деструктивных религиозных взглядов", - сказала Аида Балаева.
Особое внимание Балаева уделила агрессивному поведению школьников и процветающему в соцсетях и реальной жизни буллингу.
С начала года социальные сети регулярно "взрывают" видеоролики с избиениями, массовыми драками, конфликтами между учениками старших классов и молодыми людьми. Одним из резонансных случаев стало избиение школьницы в одном из ТЦ Усть-Каменогорска. Практически в тот же период в сообществах Семея обсуждался аналогичный случай с участием школьниц. В целом следует отметить учащение конфликтных инцидентов среди молодежи, сопряженных с особой жестокостью. Как итог, по данным на сегодня, на учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей", - отметила она.
Не менее острой проблемой, по словам Балаевой, является растущая вовлеченность молодежи в азартные игры.
По некоторым данным, по состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала председатель Нацкомиссии.
Балаева также акцентировала внимание на интернет-рисках.
МВД только в текущем году выявило более 5 тысяч зарубежных противоправных интернет-ресурсов, в том числе свыше 500 по распространению порнографических материалов", - сказала она.
В 2022 году по рекомендациям уполномоченного органа об устранении нарушений законодательства собственниками и администрациями интернет-ресурсов приняты меры по удалению около 65 тысяч противоправных материалов. Из них более 53 тысяч - за распространение идеологии терроризма, религиозного и этнического экстремизма, около двух тысяч - за пропаганду наркотических и психотропных веществ, более 4 тысяч - за порнографию, культ жестокости и суицида, более семисот - по нарушению закона "Об игорном бизнесе", порядка тысячи - по финансовым пирамидам.
Аида Балаева отметила, что необходимо выработать четкие механизмы регулирования интернет-пространства на законодательном уровне.
Роль родителей в воспитании достойных граждан своей страны основная. Но многие ли из нас задумываются: "Что волнует моего ребенка?", "Знаю ли я его?", "Доверяет ли он мне?". На эти и сотни других простых вопросов многие из родителей ответить не смогут. Иначе было ли бы у нас столько сломанных детских и юношеских судеб?" - обратилась Балаева к аудитории.
Она также отметила, что, безусловно, вышеуказанные проблемы говорят и об отсутствии либо проведении слабой работы над идеологической составляющей среди молодежи со стороны госорганов. Определенные вопросы вызывает и эффективность работы на местах, в частности управлений по вопросам молодежной политики, чья деятельность зачастую сводится к организации круглых столов и работе только лишь с активной частью молодежи, фактически не нуждающейся в помощи. А вот неустроенной молодежи опять же внимания уделяется недостаточно".
Мы должны на системной основе разобраться, почему наши дети уходят на улицы в поисках понимания, ищут утешения в порочных соблазнах и деструктиве, почему тысячи из них не хотят жить", - подытожила Балаева.
Модератор форума министр просвещения Гани Бейсембаев в своей речи подчеркнул, что дети воспитываются на примерах своих родителей. Школа должна использовать высокий потенциал участия родителей, общественных организаций в воспитательном процессе, направленном на защиту интересов и прав детей в условиях технологических вызовов.
Участники форума единодушно выразили мнение о необходимости укрепления связи семьи и школы в воспитании детей, объединения усилия общественных организаций, родительских сообществ, государственных органов для обеспечения безопасности и благополучия детей.
Форум завершился принятием резолюции.
15.05.2023, 19:46 44806
Возмущенные алматинцы собрались у акимата из-за программы DamuBala
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - К акимату Алматы в понедельник, 15 мая, пришли несколько возмущенных родителей, чьи дети не попали в программу подушевого финансирования государственного спортивного и творческого заказа DamuBala, сообщает Sputnik Казахстан.
Они просят увеличить финансирование программы и обеспечить больше детей бесплатными кружками и секциями. Ранее устройство детей в бесплатные кружки осуществлялось программой "Артспорт", в этом году ее заменила DamuBala.
Чтобы распределить 22 тысячи мест, 3 и 10 мая этого года заявки принимались в два этапа, и оба раза система работала с задержками, пожаловались алматинцы.
Невозможно было открыть сайт, не говоря уже о том, чтобы получить место или выбрать поставщика. На второй день дали еще раз попробовали, но повторилось то же самое. Просим дать возможность детям, которые не смогли встать в очередь, а также детям, которые встали в очередь, но не хватило места, посещать кружки", - рассказывает мать троих детей Айнур Оразымбетова.
По словам другой алматинки Ольги Аринбасаровой, родители и дети с нетерпением ждали раздачи ваучеров. Ее сын хотел перейти в другую секцию, и его ваучер заархивировали. Однако, по ее словам, при переходе на новую платформу их очередь не сохранилась.
Поставщикам было рекомендовано "заархивировать" (сохранение места для другого желающего) тех детей, которые хотят перейти на другие секции и кружки. Дети есть дети: они сегодня боксом хотят заниматься, завтра - рисовать, послезавтра - петь. Поставщикам предложили, если к вам на футбол ходит ребенок, который хочет рисовать, вы его заархивируйте, пусть родители встанут в очередь, 10 мая мы будем раздавать ваучеры, он получит ваучер и перейдет в другой кружок. Таким образом, часть поставщиков потеряла больше половины своих детей и половину финансирования по госзаказу, при этом вся финансовая нагрузка осталась, они все также должны платить налоги, аренду и заработную плату. Поэтому все ждали момент, когда же раздадут ваучеры", - говорит Ольга Аринбасарова.
Она раздосадована тем, что полной информации о программе не было, и поэтому пришла в акимат Алматы.
Мы хотели задать такие вопросы: сколько детей реально встали в очередь? Потому что оператор госзаказов в своем личном кабинете должен видеть фактическую ситуацию. Второе: сколько из них уже получили новые ваучеры и сколько они планируют раздать и в какие сроки? Потому что родители ждут. Третье - по работе платформы DamuBala есть очень много вопросов", - говорит Ольга Аринбасарова.
В компании QazTiqet - разработчик портала DamuBala - сбой в системе объясняют многочисленными одномоментными запросами в портале и перебоями электроэнергии.
По словам представителя компании Сауле Жумажановой, в первый день записи в компании, которая предоставляет серверные хранилища порталу DamuBala, был перебой с электроэнергией. Сейчас ведется расследование по этому факту.
На втором этапе заявки количество повторяющихся единовременных запросов в системе моментами превышало 600 тысяч в секунду. При этом по всем этапам сформирована очередь из 55 889 заявок при имеющихся 22 780 ваучерах.
К моменту запуска очереди мы проходили нагрузочное тестирование. Тут есть такая определенная особенность - мы не можем игнорировать требования информационной безопасности. Мы конкретно при запуске зафиксировали рекордное количество кликов в одну секунду. Когда идет 600 тысяч запросов в одну секунду, система начинает воспринимать это как угрозу информационной безопасности. Соответственно, она блокирует сервер и тормозит", - объясняет Сауле Жумажанова.
Она добавила, что компания сделала запросы в Комитет национальной безопасности по каждому случаю.
Зампредседателя Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Гульжан Тусибиянова считает, что вопросы начались с передачей права реализации программы в районные акиматы, тогда как в других регионах программа работает централизованно.
В Наурызбайском районе жалуются, что 69 детей ушли, им дали только 69 мест. Новых мест не было. Вообще-то система должна работать таким образом - сегодня два ушли, двое пришли на их место. А они собирают очередь, потом принимают заявки, и сервер перестает работать", - говорит Гульжан Тусибиянова.
За все время работы я архивировал около 300 детей. То есть по всему Бостандыкскому району мы архивировали 300 мест, и эти деньги освободились в бюджете. Когда новые заявки поступили, получается, в Бостандыкском районе больше детей записалось. Как я вижу ситуацию по Наурызбайскому району - когда открылась очередь, дети не двигались, то есть как они ходили в кружки, так и продолжали ходить, они не переезжали", - объясняет поставщик по Бостандыкскому району Айбек Есимов.
На сегодня по DamuBala распределен 22 781 ваучер. Это не дополнительное финансирование, а места, которые освободились, к примеру, при переезде ребенка в другой город, отчислении из кружка или секций, отказе от ваучера, отсутствии ребенка по болезни и т.д.
Ранее в DamuBala напомнили, что с законных представителей детей не должны взиматься дополнительные платы за посещение детьми кружков по программе подушевого финансирования.
Напомним, В 2023 году акимат Алматы выделил для реализации программы подушевого финансирования 16,2 млрд тенге, рассчитанных на 65 739 ваучеров, из них 30 495 - на спортивные секции, 35 244 - на творческие кружки. Это максимальный объем бюджетных средств, выделенных для посещения детьми бесплатных секций и кружков среди городов и областей страны. К примеру, в городе Астане выделено 6,5 млрд тенге, в городе Шымкенте - 5,7 млрд, в Кызылординской области - 4,3 млрд и т.д.
15.05.2023, 17:35 55116
Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища
Фото: от читателей
Рассказать друзьям
Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на кражу оградок с кладбища, передает корреспондент агентства.
На алматинском кладбище (Нижняя Пятилетка) продолжается расхищение могил. На могиле моих родственников уже второй раз снимают ограждение. В прошлом году сняли цепи. Мы написали заявление в полицию, но они сказали, что никого не найдут. Цепи мы восстановили, но в этом году приехали и обнаружили, что их опять сняли", - заявила жительница города.
По ее словам, на соседней могиле тоже украли цепи.
Не полиция, не администрация кладбища, которая в курсе происходящего, ничего не предпринимает", - добавила горожанка.
Также в распоряжение редакции были предоставлены фотографии, которые были сделаны вчера.
Горожане сообщили, что в прошлом году 1 мая подавали заявление в полицию Турксибского района.
Полицейские выезжали на кладбище. После подачи заявления ничего добиться от полиции не удалось, никто с нами так и не связался (...) В этот раз уже в полицию не стали обращаться", - добавили они.
Ранее сообщалось, что вандалы разграбили 15 могил в Алматинской области.
15.05.2023, 16:30 58156
Использующие GeoServer компании предупредили об опасности
Обнаружены 17 IP-адресов, предположительно, подверженных критическим уязвимостям
Рассказать друзьям
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга казахстанского сегмента интернета обнаружены 17 IP-адресов, предположительно, подверженных критическим уязвимостям с идентификаторами CVE-2022-24816 и CVE-2023-25157, сообщает АО "Государственная техническая служба".
По данным пресс-службы, обнаруженные IP-адреса принадлежат крупным компаниям квазигосударственного сектора Казахстана.
Программное обеспечение GeoServer используется во многих казахстанских компаниях и в основном для администрирования и публикации геоданных на сервере. GeoServer используется в различных отраслях, таких как геология, экология, геодезия, сельское хозяйство, управление городами и другие, где пространственные данные являются важными компонентами для принятия стратегических решений", - проинформировали в в ГТС.
Сообщается, что национальной службой реагирования на компьютерные инциденты (KZ-CERT) в адрес владельцев IP-адресов и операторов связи направлены уведомления с рекомендациями о необходимости незамедлительно применить обновления во избежание возможных рисков и угроз информационной безопасности.
Своевременно не принятые меры по устранению уязвимостей могут привести к компрометации конфиденциальных данных и осуществлению дальнейших атак на сеть, в том числе внедрению вредоносного программного обеспечения в другие системы, что поставит под угрозу безопасность инфраструктуры всей сети", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году хакеры взломали соцсети Минздрава РК.
15.05.2023, 14:56 66111
Он писал мне за два дня до смерти - депутат обратился к КНБ в связи с очередным суицидом солдата-срочника
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Руслан Берденов обратился к представителям Комитета национальной безопасности в связи со смертью курсанта в стенах Академии КНБ, сообщает пресс-служба партии Respublica.
Вы говорите о том, что подобный случай произошел лишь единожды, но это не так. Курсант, который, предположительно, покончил с собой, за 2 дня до смерти анонимно писал мне в социальных сетях. Парень сообщил, что азартными играми увлечены ребята на всех старших курсах, играют и ваши коллеги", - отметил мажилисмен в своем депзапросе.
Он потребовал у представителей органа "предоставить не короткий отчет, а провести основательную, всестороннюю работу".
Это огромная проблема, существующая в ваших рядах", - подчеркнул депутат.
Ранее мажилисмен неоднократно поднимал проблему широкого распространения азартных игр.
После того как я в стенах парламента заявил о том, что мы хотим бороться с рекламой букмекерских контор, мне каждый день десятками, сотнями приходят сообщения от доведенных до отчаяния молодых ребят, от их мам, отцов, сестер и братьев. Мужчины плачут в этих аудиосообщениях, благодаря нас за позицию и умоляя остановить беспредел. Больно читать эти письма, полные боли и угасающей надежды", - отмечал ранее депутат.
В качестве решения депутат озвучивал несколько предложений, среди которых:
- установить на законодательном уровне полный запрет рекламы букмекерских контор на всех информационных площадках (ТВ, радио, наружная реклама и прочее);
- проводить агитационную работу о вреде азартных игр в СМИ и на других площадках.
Ранее сообщалось, что курсант Академии КНБ РК покончил с собой в общежитии. Причиной самоубийства стала игромания.
Всего с 2020 года в Казахстане скончались 270 военнослужащих. Наиболее распространенными причинами смерти являются болезни - 36%, ДТП - 24% и суицид - 20%.
В связи с высокой смертностью в рядах ВС казахстанский сенатор Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей, где произошли смертельные или несчастные случаи с солдатами-срочниками.
15.05.2023, 09:35 79516
В Актобе незаконно вырубили больше двухсот деревьев
Ущерб превысил 15 млн тенге
Рассказать друзьям
Актобе. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной вырубки более 200 деревьев выявили прокуроры в Актобе.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники организации, которые должны были провести выборочную санитарную рубку лесополосы, вместо сухих и поврежденных деревьев спилили здоровые зеленые насаждения. Причем, прежде чем приступить к работе, специалистам необходимо было провести предварительное лесопатологическое обследование, но этого сделано не было, сообщает "Хабар 24".
В результате ущерб, причиненный окружающей среде, превысил 15 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР прокуратуры Актобе по части 1 статьи 362 Уголовного кодекса. Данная статья - это превышение власти или должностных полномочий - наказывается штрафом до 3000 МРП, либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет", - сказала старший прокурор отдела прокуратуры Актобе Земфира Кирбасова.
14.05.2023, 16:59 106776
Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Алматы
Фото: фонд KARE
Рассказать друзьям
Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей, информирует пресс-служба казахстанского общественного фонда KARE.
Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы", - проинформировали в фонде.
В пресс-службе напомнили, что в декабре 2021 года главой государства был подписан Закон РК "Об ответственном обращении с животными".
Данный закон был разработан по поручению главы государства и ввиду его общественной значимости и резонансного характера находился на контроле мониторинговой группы. Вместе с тем спустя год с принятия закон до сих пор не реализуется в полной мере как центральными госорганами, так и местными исполнительными органами: бездействие местных исполнительных властей привело к тому, что сама его эффективность теперь поставлена под вопрос", - добавили в фонде.
По данным пресс-службы, инициатором митинга стал казахстанский общественный фонд KARE, Альянс зоо-общественности и неравнодушные волонтеры.
Напомним, что с марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
Читаемое
15.05.2023, 08:46Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста 15.05.2023, 09:3577236В Актобе незаконно вырубили больше двухсот деревьев 15.05.2023, 14:56Он писал мне за два дня до смерти - депутат обратился к КНБ в связи с очередным суицидом солдата-срочника65396Он писал мне за два дня до смерти - депутат обратился к КНБ в связи с очередным суицидом солдата-срочника 15.05.2023, 16:3055876Использующие GeoServer компании предупредили об опасности 15.05.2023, 17:3552836Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища 09.05.2023, 09:00255796В Казахстане отмечают День Победы 11.05.2023, 15:23174421В Астане загорелся строящийся жилой комплекс 11.05.2023, 17:09169611Трансвестит избил женщину в Алматы 11.05.2023, 20:22162691В Шымкенте с рельсов сошли 18 грузовых вагонов 11.05.2023, 13:41154786В Актау мужчина скончался в результате обрушения бетонного козырька подъезда 06.05.2023, 17:48321066На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03313746В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14308956Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33299946Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40292221В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?