Астана. 18 августа. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Сатпаев Карагандинской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

"Изобличен заместитель акима города Сатпаев Карагандинской области. Он подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от представителя одной из частных организаций за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве 2 общежитий в Сатпаеве, предназначенных для переселения жителей с близлежащих районов", - сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

В связи с полным признанием своей вины замакима не задерживался.

Кроме того, по данным ведомства, по факту халатности начато расследование в отношении бывшего акима Целиноградского района.

"Он подозревается в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, путем подписания незаконного постановления о предоставлении ТОО права частной собственности путем выкупа земельного участка площадью 50 га на территории района, повлекшее существенное нарушение законных интересов государства", - уточнили в АДГСПК.

Также в Павлодарской области аким Калкаманского сельского округа города Аксу подозревается в том, что по предварительному сговору со своим подчиненным - главным специалистом получили взятку в размере 50 тыс. тенге от представителя ТОО за заключение договора аренды и установки платежного терминала в административном здании акимата.

"В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается бывший заместитель акима Байсеркенского сельского округа Алматинской области, который незаконно предоставил земельный участок одному из жителей области под ведение личного подсобного хозяйства, согласно генеральному плану предназначавшийся под автомобильную стоянку, тем самым причинив ущерб государству в сумме 496 тыс. тенге", - проинформировали в ведомстве.

По вышеназванным фактам проводится досудебное расследование.

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