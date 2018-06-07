Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Жители густонаселенных районов Алматы будут ездить на автобусах по скоростному коридору. Распоряжение об организации еще более эффективной работы общественного транспорта дал аким города Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

Сегодня глава города обошел улицы Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова и Тимирязева. В ходе обсуждения инфраструктурных проектов руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгат Хосчанов доложил, коридор BRT охватывает густонаселенные районы и для их обслуживания необходимо предоставить приоритет общественному транспорту. Благодаря проведенной реконструкции участка протяженностью 2,7 километра из 9 запланированных уже наблюдается повышение пассажиропотока в общественном транспорте на 20%, а время в пути сократилось на 30%. сообщили в пресс-службе акима.

"Сегодня продолжается строительство развязок для увеличения пропускной способности на малом транспортном кольце, расширяются мостовые сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части. Во всех районах города ведется ремонт 157 улиц. То есть параллельно создаются условия для автомобилей, которые уйдут с коридора BRT", - сказал Хосчанов.

По информации пресс-службы, маршрут первой фазы общей протяженностью 8,7 километра пролегает по Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по строительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 километра по Желтоксан - Толе би - ВОАД - Кульджинский тракт.

В дальнейшем для обслуживания линии BRT планируется запустить автобусы большой вместимости с интеграцией в систему, предоставляющей приоритет пассажирскому транспорту на регулируемых перекрестках, рассказали в акимате.

В пресс-службе уточнили, что в рамках реализуемой транспортной реформы завершается реконструкция участков линии BRT на улицах Мустафина, Рыскулбекова и Сулейменова. Начались соответствующие строительные работы на улицах Жандосова и Тимирязева, где предполагается расширение проезжей части для линии BRT, строительство тротуаров, арыков и велосипедных дорожек, а также переустройство инженерных сетей.

В ходе обхода Бауыржан Байбек также отметил, что реконструкция улиц должна проводиться комплексно, в том числе с демонтажем незаконных пристроек и ограждений на тротуарах. При этом необходимо привести к единому архитектурному стилю входные группы зданий, сократить площади асфальтного покрытия в пользу озеленения города.





Во время обхода Тимирязева аким предложил пересмотреть с приоритетом для пешеходов схему организации движения перед заправочной станцией на углу улицы Манаса, обустроив тротуар с безопасной зоной, сообщили в пресс-службе акима.

Кроме того, уже в ближайшее время начнется озеленение площади перед входными арками "Атакента". Глава мегаполиса также обратил внимание подрядчиков на некачественную укладку тротуара между улицами Жандосова и Розыбакиева, поручив исправить недочеты в этот же день.

Напомним, что этим летом в Алматы отремонтируют более 150 улиц и благоустроят порядка 600 дворов. Капитальным ремонтом охватят все подземные переходы, запланированы реконструкция и строительство новых фонтанов. Полностью обновят ряд проспектов мегаполиса, помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади Астана.

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