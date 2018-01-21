Жительница Актюбинской области с поддельным дипломом устроилась на работу в районный акимат

Актобе. 20 января. Kazakhstan Today - Жительница села Алимбетовка Гульмира М. при трудоустройстве в сельский акимат на должность главного специалиста предоставила в отдел кадров диплом по специальности "учет и аудит", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает газета " Диапазон ", женщина проработала в сельском акимате в Каргалинском районе до сентября и уволилась по состоянию здоровья. Спецпроверка ДКНБ установила, что диплом специалиста оказался фальшивым. За использование подделки в отношении Гульмиры М. возбудили уголовное дело.

"В суде женщина полностью признала свою вину. Рассказала, что училась в университете Жубанова по специальности "психология". Как-то к ней подошла незнакомая женщина и предложила поступить на специальность "учет и аудит". Гульмира согласилась и раз в год передавала ей 175 тысяч тенге, из них 60 тысяч тенге за две сессии, и 110 тысяч - за обучение. После платежей в ее зачетную книжку ставили оценки "хорошо" и "отлично". В 2009 году Гульмира закончила учиться на психолога и получила диплом. А в 2010 году незнакомая женщина вручила ей второй диплом со специальностью "учет и аудит". За поддельный документ она заплатила 720 тысяч тенге", - пишет издание.

При вынесении приговора суд учел, что подсудимая - мама трех маленьких детей. Гульмиру М. приговорили к штрафу в 113 тысяч 450 тенге (50 МРП).

Приговор в законную силу пока не вступил.

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