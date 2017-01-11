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Жительница Астаны заплатит 84 тыс. тенге за надпись на машине, припаркованной на проходе10.01.2017
  • Фото: oskemen.info
Общество  18:06

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Жительница Астаны сделала надпись на некорректно припаркованной машине и теперь по решению суда должна будет компенсировать автовладельцу причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе городского суда.

"Мужчина припарковал принадлежащий ему автомобиль возле одного из жилых домов столицы. Вернувшись, он обнаружил, что с водительской стороны на дверях автомашины имеются повреждения в виде рукописной надписи: "Не загораживайте выход", - рассказали в суде, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы, автовладелец позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Правоохранительными органами установлено, что женщина, увидев припаркованную на проходе автомашину, на ее дверях нанесла надпись: "Не загораживайте выход", чем причинила повреждение автомашине.

Сарыаркинский районный суд Астаны частично удовлетворил исковые требования и взыскал с женщины сумму причиненного вреда имуществу в размере 83 947 тенге. Решение вступило в законную силу, заключили в пресс-службе.
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