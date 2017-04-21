Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Жительницу Астаны привлекли к ответственности за рассылку видеороликов с пропагандой жестокости, сообщила пресс-служба городского ДВД.

"Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДВД Астаны привлечена к административной ответственности 33-летняя жительница столицы, которая посредством мессенджера WhatsApp рассылала своим знакомым видеоматериалы, содержащие культ жестокости и насилия", - проинформировали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

В связи с этим в ДВД Астаны напомнили об административной ответственности за изготовление, хранение и распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции, направленной на пропаганду культа жестокости, насилия и порнографии, предусмотренные статьей 453 КоАП РК, если в таковой не содержатся признаки уголовного правонарушения.

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