Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 апреля 2017
  • 10
  • :
  • 21
Все области
16º Значительная облачность
днем 26º    ночью 15º
17:00
.
Aнонс

Жительницу Астаны привлекли к ответственности за рассылку видеороликов с пропагандой жестокости20.04.2017
Общество  09:51

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Жительницу Астаны привлекли к ответственности за рассылку видеороликов с пропагандой жестокости, сообщила пресс-служба городского ДВД.

"Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДВД Астаны привлечена к административной ответственности 33-летняя жительница столицы, которая посредством мессенджера WhatsApp рассылала своим знакомым видеоматериалы, содержащие культ жестокости и насилия", - проинформировали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

В связи с этим в ДВД Астаны напомнили об административной ответственности за изготовление, хранение и распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции, направленной на пропаганду культа жестокости, насилия и порнографии, предусмотренные статьей 453 КоАП РК, если в таковой не содержатся признаки уголовного правонарушения.
Просмотров: 7119
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
21.04.2017   08:15
Неустойчивая погода с осадками ожидается в пятницу на большей части Казахстана
20.04.2017   22:23
Фото: www.zakon.kz
Пострадавшим от паводков жителям Акмолинской области оказывается гуманитарная помощь
20.04.2017   20:54
В зоопарке Алматы погибла лошадь Пржевальского
20.04.2017   20:05
Фото: Телеграф
В Астане завершился отопительный сезон
20.04.2017   19:29
На реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика