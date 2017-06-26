Гимнастки сборной Казахстана выиграли золото на чемпионате Азии в Астане

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Гимнастки сборной Казахстана выиграли золото на чемпионате Азии в Астане26.06.2017
Спорт  13:36

Астана. 26 июня. Kazakhstan Today - Юниорки и сеньоры (мастера спорта) из сборной Казахстана выиграли по золотой медали в командном зачете IX чемпионата Азии по художественной гимнастике, передает Kazakhstan Today со ссылкой на expo2017culture.kz.

"Сеньоры и юниорки выиграли золотые медали в командном первенстве. Шесть лет подряд мы не выигрывали чемпионат Азии, получается, шесть лет был перерыв", - отметила главный тренер сборной Казахстана, прославленная казахстанская гимнастка Алия Юсупова.

В групповых упражнениях казахстанские гимнастки не смогли зацепиться за пьедестал, но у них есть шанс завоевать медали сегодня в отдельных упражнениях и завтра в отдельных видах, отметила Юсупова.

Сегодня в Астане соревнования пройдут в личном многоборье. Чтобы претендовать на награды чемпионата Азии нужно отобраться в 15 лучших гимнасток из 153, уточняет портал.
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